Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olur? (2024 MSB şubat ayı bedelli sevk takvimi)
Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları, 2024 yılında bedelli askerlik hizmetinde yararlanmak için başvurularını tamamlayan adayların gündeminde yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan 2024 yılı celp ve sevk tarihleriyle birlikte, askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2024 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olur?
2024 şubat ayı bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte, bedelli askerlik başvurusu yapan ve ücretini ödeyen vatandaşlar için sevk ve celp tarihleri duyuruldu. Peki, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olur?