Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olur? (2024 MSB şubat ayı bedelli sevk takvimi)

2024 şubat ayı bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte, bedelli askerlik başvurusu yapan ve ücretini ödeyen vatandaşlar için sevk ve celp tarihleri duyuruldu. Peki, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olur?