Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olur? (2024 MSB şubat ayı bedelli sevk takvimi)

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları, 2024 yılında bedelli askerlik hizmetinde yararlanmak için başvurularını tamamlayan adayların gündeminde yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan 2024 yılı celp ve sevk tarihleriyle birlikte, askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2024 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olur?

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olur? (2024 MSB şubat ayı bedelli sevk takvimi) - 1

2024 şubat ayı bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte, bedelli askerlik başvurusu yapan ve ücretini ödeyen vatandaşlar için sevk ve celp tarihleri duyuruldu. Peki, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olur?

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Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olur? (2024 MSB şubat ayı bedelli sevk takvimi) - 2

ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.


Buna göre; Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden ve askerlik şubaelerinden duyurulacak.

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olur? (2024 MSB şubat ayı bedelli sevk takvimi) - 3

MSB'DEN BEDELLİ ASKERLİK DUYURUSU

Yapılan açıklamada, "2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır. 25 Ocak 2024 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecektir." ifadeleri yer aldı.

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olur? (2024 MSB şubat ayı bedelli sevk takvimi) - 4

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu.

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 49,25 zam alacak. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 liradan 182 bin 609 TL'ye çıktı

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