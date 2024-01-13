Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 bedelli askerlik sevk tarihleri belli oldu

2024 bedelli askerlik sevk tarihleri belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, bedelli askerlik sonuçlarının ilan edileceği tarih açıklandı. Peki, bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 bedelli askerlik sevk tarihleri belli oldu - 1

MSB (Milli Savunma Bakanlığı), 2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk tarihlerini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bedelli askerlik sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 bedelli askerlik sevk tarihleri belli oldu - 2

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden ve askerlik şubaelerinden duyurulacak.

Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 bedelli askerlik sevk tarihleri belli oldu - 3

MSB DUYURUSU

Yapılan açıklamada, "2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır. 25 Ocak 2024 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecektir." ifadeleri yer aldı.

Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 bedelli askerlik sevk tarihleri belli oldu - 4

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Memur maaşlarına gelen zam ile birlikte bedelli askerlik 182 bin 608 TL oldu. Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 49,25 zam alacak. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 liradan 182 bin 608 TL'ye çıktı

DAHA FAZLA GÖSTER