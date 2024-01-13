Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 bedelli askerlik sevk tarihleri belli oldu
2024 bedelli askerlik sevk tarihleri belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, bedelli askerlik sonuçlarının ilan edileceği tarih açıklandı. Peki, bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSB (Milli Savunma Bakanlığı), 2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk tarihlerini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bedelli askerlik sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu.