Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz-Aralık yeni bedelli ücreti
Memur maaşındaki artış bedelli askerlik ücretine de yansıdı. Memurlara yüzde 17,55'lik toplu sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılmasıyla birlikte, en düşük emekli maaşı 22 bin 17 liraya yükseldi. Bu gelişmenin ardından güncel bedelli askerlik ücreti merak konusu oldu. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar?
Bedelli Askerlik Ücreti memur maaş artış oranlarının 6 ayda bir yenilenmesi ile değişiyor. Maaş zamlarının netleşmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesini yayımlıyor. Bu genelge ile 6 aylık memur aylık katsayı oranı da belirleniyor. Bu katsayı üzerinden de yapılan hesap üzerinden bedelli askerlik ücretini Milli Savunma Bakanlığı resmi olarak açıklıyor. İşte, güncel bedelli askerlik ücreti...