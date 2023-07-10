Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz-Aralık yeni bedelli ücreti

Memur maaşındaki artış bedelli askerlik ücretine de yansıdı. Memurlara yüzde 17,55'lik toplu sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılmasıyla birlikte, en düşük emekli maaşı 22 bin 17 liraya yükseldi. Bu gelişmenin ardından güncel bedelli askerlik ücreti merak konusu oldu. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz-Aralık yeni bedelli ücreti - 1

Bedelli Askerlik Ücreti memur maaş artış oranlarının 6 ayda bir yenilenmesi ile değişiyor. Maaş zamlarının netleşmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesini yayımlıyor. Bu genelge ile 6 aylık memur aylık katsayı oranı da belirleniyor. Bu katsayı üzerinden de yapılan hesap üzerinden bedelli askerlik ücretini Milli Savunma Bakanlığı resmi olarak açıklıyor. İşte, güncel bedelli askerlik ücreti...

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Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz-Aralık yeni bedelli ücreti - 2

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı ile artış göstermesi beklenen bedelli fiyatı, memur maaşlarına yapılan zam oranı ile yılda iki kez değerlendiriliyor.

Memur maaşlarına yapılan seyyanen zam memur maaş katsayısına dahil edilmedi. Bu nedenle temmuz ayında memur maaş katsayısı yüzde 17,55 oranında arttı.

Böylece, 2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık dönemi için 122 bin 350 liraya çıkartıldı.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz-Aralık yeni bedelli ücreti - 3

TEMMUZDA GEÇERLİ OLACAK


Ocak ayından geçerli olmak üzere bedelli askerlik için 104 bin 84 lira ödeniyordu.

Bu yılın ikinci yarısında başvuranlardan 122 bin 350 lira bedelli askerlik ücreti alınacak.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz-Aralık yeni bedelli ücreti - 4

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilir.

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