Bedelli askerlik yerleri açıklandı: 2023 e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı (MSB bedelli askerlik sevk tarihleri)

Bedelli askerlik yerleri, silahaltına alınacak yükümlüler tarafından sorgulanıyor. 2023 yılı için Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulan bedelli askerlik sevk tarihleri sonrasında, bedelli askerlik yerleri de bugün yapılan duyuruyla birlikte belli oldu. Peki, bedelli askerlik yerleri nasıl ve nereden sorgulanır? İşte e-Devlet bedelli askerlik sınıf sonuçlandırma ekranı.

Bedelli askerlik yerleri açıklandı: 2023 e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı (MSB bedelli askerlik sevk tarihleri) - 1

Bedelli askerlik sevk tarihleri, silah altına alınacak olan yükümlüler tarafından sorgulanmaya başladı. Bankaya ücretini ödeyen bedelli askerlik adayları, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden sorgulamaya başladı. İşte e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı.

Bedelli askerlik yerleri açıklandı: 2023 e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı (MSB bedelli askerlik sevk tarihleri) - 2

2023 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

MSB tarafından yapılan duyuru sonrasında, yeni yılda silah altına alınacak olan bedelli askerlik adaylarının, askerlik yerleri açıklandı.

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi.

BEDELLİ SINIFLANDIRMA SONUÇ SORGULAMA

Bedelli askerlik yerleri açıklandı: 2023 e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı (MSB bedelli askerlik sevk tarihleri) - 3

SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?

Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Bedelli askerlik yerleri açıklandı: 2023 e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı (MSB bedelli askerlik sevk tarihleri) - 4

2023 MSB BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk tarihleri şöyle;

02 Şubat 2023

02 Mart 2023

06 Nisan 2023

04 Mayıs 2023

31 Mayıs 2023

06 Temmuz 2023

10 Ağustos 2023

07 Eylül 2023

05 Ekim 2023

09 Kasım 2023

07 Aralık 2023

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