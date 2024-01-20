Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB 2023 celp ve sevk tarihlerini paylaştı
Bedelli askerlik yerlerinin ilan edileceği tarih başvuruda bulunan adayları tarafından merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuruya göre, bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden açıklanacak. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Bedelli askerlik sevk tarihleri belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruyla bedelli askerlik sonuçlarının ilan edileceği tarih açıklandı.