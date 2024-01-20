Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB 2023 celp ve sevk tarihlerini paylaştı

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bedelli askerlik sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde ilan edilecek.