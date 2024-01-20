Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB 2023 celp ve sevk tarihlerini paylaştı

Bedelli askerlik yerlerinin ilan edileceği tarih başvuruda bulunan adayları tarafından merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuruya göre, bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden açıklanacak. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB 2023 celp ve sevk tarihlerini paylaştı - 1

Bedelli askerlik sevk tarihleri belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruyla bedelli askerlik sonuçlarının ilan edileceği tarih açıklandı.

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Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB 2023 celp ve sevk tarihlerini paylaştı - 2

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bedelli askerlik sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde ilan edilecek.

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB 2023 celp ve sevk tarihlerini paylaştı - 3

CELP VE SEVK TARİHİ DUYURUSU

Yapılan açıklamada, "2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır. 25 Ocak 2024 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecektir." ifadeleri yer aldı.

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB 2023 celp ve sevk tarihlerini paylaştı - 4

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik yerleri e-Devlet sistemi üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilecek.

Adaylar T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.

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