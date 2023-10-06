Bekçi alımlarında son durum: Bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı 30 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Sınav sürecini geride bırakan adaylar sonuç açıklamasına odaklandı. Yayımlanan kılavuza göre, adayların sınavlardaki başarı sıralamasına esas giriş puanlarına göre; asıl ve asıl sayısı kadar yedek olmak üzere listeler ilan edilecek Peki, bekçi alımlarında son durum ne? Bekçilik Yazılı Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçi alımlarında son durum: Bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Bekçilik yazılı sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacak. Sağlık şartları bakımından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bekçi alımlarında son durum: Bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

TAKVİM PAYLAŞILDI

Bekçi alımına ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edildi.

Bekçi alımlarında son durum: Bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

SONUÇ TARİHİ

Sınav sonuç bilgileri 23.10.2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

Bekçi alımlarında son durum: Bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

SONUÇLARIN DUYURULMA SÜRECİ

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Bekçi alımlarında son durum: Bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 5

SONUÇLARA İTİRAZLAR HAKKINDA

Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.

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