Bekçi alımlarında son durum: Bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı 30 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Sınav sürecini geride bırakan adaylar sonuç açıklamasına odaklandı. Yayımlanan kılavuza göre, adayların sınavlardaki başarı sıralamasına esas giriş puanlarına göre; asıl ve asıl sayısı kadar yedek olmak üzere listeler ilan edilecek Peki, bekçi alımlarında son durum ne? Bekçilik Yazılı Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bekçilik yazılı sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacak. Sağlık şartları bakımından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacak.