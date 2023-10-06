Bekçi alımlarında son durum: Bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik yazılı sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacak. Sağlık şartları bakımından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacak.