Bekçi ile boksör arasında pitbull kavgası: Sopayı aldım ikisinin kafasına geçirdim

"KÖPEK BENİ SAĞ ELİMDEN ISIRDI"

Parkta çocukların bulunduğu gerekçesiyle pitbull cinsi köpeğin tehdit oluşturduğunu ifade eden M.B., “Çocuk parkının içerisinde bir şahıs ağızlıksız pitbull cinsi köpeğinin tasmasını saldı. Bizde, 'beyefendi köpeği tutar mısınız? hem pitbull cinsi köpekle çocuk parkında dolaşıyorsunuz yasak hem de ağızlıksız zarar verebilir. Çocukları da tehlikeye atıyorsunuz' dedik. Küfür ederek karşılık verdi, köpeği tutması ve konuşma üslubunu düzeltmesi konusunda tekrardan uyardık.

Küfürlere devam ederek köpeği üzerimize atlattı. Köpek beni sağ elimden ısırdı, yanımdaki arkadaşım beni köpekten kurtarmak için sırtımdan tutup geriye doğru çekti.