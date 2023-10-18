Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonuç tarihi)

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç beklentisi hız kazandı. Takvime göre, bekçilik sınav sonuçları ekim ayı içerisinde ilan edilecek. Peki, Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonuç tarihi...

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonuç tarihi) - 1

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Sınav sonuçları bekleniyor. Polis Akademisi'nin resmi internet adresinden sonuçlara dair araştırma yapan bekçi adayları, son günlerde sorgulamalarına hız verdi. Adayların sınavlardaki başarı sıralamasına esas giriş puanlarına göre; asıl ve asıl sayısı kadar yedek olmak üzere listeler ilan edilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonuç tarihi) - 2

SONUÇ DUYURUSU

Bekçi alımına ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edildi.

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonuç tarihi) - 3

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav duyurusunda sonuç tarihine yönelik yapılan açıklamada; "Sınav sonuç bilgileri 23.10.2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır." denildi.

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonuç tarihi) - 4

SONUÇLARA İTİRAZLAR HAKKINDA

Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.

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