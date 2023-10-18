Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonuç tarihi)

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Sınav sonuçları bekleniyor. Polis Akademisi'nin resmi internet adresinden sonuçlara dair araştırma yapan bekçi adayları, son günlerde sorgulamalarına hız verdi. Adayların sınavlardaki başarı sıralamasına esas giriş puanlarına göre; asıl ve asıl sayısı kadar yedek olmak üzere listeler ilan edilecek.