Bekçilik sınav sonucu ne zaman açıklanacak? 2023 bekçi alımında son durum
2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Sınav sonuçları bekleniyor. Polis Akademisi'nin resmi internet adresinden sonuçlara dair araştırma yapan bekçi adayları, son günlerde sorgulamalarına hız verdi. Peki, Bekçilik sınav sonucu ne zaman açıklanacak?
2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı 30 Eylül 2023 tarihinde geride kaldı. Yayımlanan kılavuza göre, adayların sınavlardaki başarı sıralamasına esas giriş puanlarına göre; asıl ve asıl sayısı kadar yedek olmak üzere listeler ilan edilecek.