Bekçilik sınav sonucu ne zaman açıklanacak? 2023 bekçi alımında son durum

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Sınav sonuçları bekleniyor. Polis Akademisi'nin resmi internet adresinden sonuçlara dair araştırma yapan bekçi adayları, son günlerde sorgulamalarına hız verdi. Peki, Bekçilik sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınav sonucu ne zaman açıklanacak? 2023 bekçi alımında son durum - 1

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı 30 Eylül 2023 tarihinde geride kaldı. Yayımlanan kılavuza göre, adayların sınavlardaki başarı sıralamasına esas giriş puanlarına göre; asıl ve asıl sayısı kadar yedek olmak üzere listeler ilan edilecek.

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Bekçilik sınav sonucu ne zaman açıklanacak? 2023 bekçi alımında son durum - 2

SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçi alımına ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edildi.

Sınav sonuç bilgileri 23.10.2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

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