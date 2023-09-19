Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2023/1. Dönem bekçi alımı sınav tarihi
Emniyet Genel Müdürlüğü, 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavının tarihini duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı tarafından yapılacak ilk sınavda başarılı olanlar, ihtiyaç duyulan bölgelerde görevlendirilecek. Peki, bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2023/1. Dönem bekçilik sınavıyla ilgili ayrıntılar...
Emniyet Genel Müdürlüğünden, 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavının 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'de Ankara'da yapılacağı bildirildi. Müracaatları şahsen alınan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adaylar sınav aşamasına katılabileceklerdir.