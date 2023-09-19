Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2023/1. Dönem bekçi alımı sınav tarihi

Emniyet Genel Müdürlüğü, 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavının tarihini duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı tarafından yapılacak ilk sınavda başarılı olanlar, ihtiyaç duyulan bölgelerde görevlendirilecek. Peki, bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2023/1. Dönem bekçilik sınavıyla ilgili ayrıntılar...

Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2023/1. Dönem bekçi alımı sınav tarihi - 1

Emniyet Genel Müdürlüğünden, 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavının 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'de Ankara'da yapılacağı bildirildi. Müracaatları şahsen alınan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adaylar sınav aşamasına katılabileceklerdir.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2023/1. Dönem bekçi alımı sınav tarihi - 2

SINAV GİRİŞ BELGELERİ HAKKINDA

Adaylar sınav giriş belgelerini, 22.09.2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2023/1. Dönem bekçi alımı sınav tarihi - 3

SORU VE CEVAPLAR 2 EKİM'DE PAYLAŞILACAK

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarı 02.10.2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr adreslerinden yayımlanacak.

Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2023/1. Dönem bekçi alımı sınav tarihi - 4

SONUÇLAR EKİM AYINDA

Sınav sonuç bilgileri 23.10.2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER