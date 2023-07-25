Bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? PA 2023/1. Dönem bekçi alımında son detaylar
2023/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği hakkında duyuru yayımlandı. İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi resmi sayfasından yayımlanan duyuruda, 12–22 Haziran 2023 tarihleri arasında müracaatları alınan ve ön sağlık kontrolü ile fiziki yeterlilik sınav aşamasını başarıyla geçen adayların sınava katılabilecekleri açıklandı. Peki, Bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak?
2023 bekçi alımı adayların gündeminde yer alıyor. Haftalar önce alınan başvuruların ardından ön sonuçlar açıklanmış ardından da mülakatlara girmeye hak kazanan adaylar için fiziki parkur süreci beklenmeye başlanmıştı. Şimdi ise bekçi alımı yazılı sınavına dair tüm detaylar belli oldu. İşte, PA 2023/1. Dönem bekçi alımında son detaylar...