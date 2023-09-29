Belçikalı turistlere tarihi eser kaçakçılığı suçlaması | Çantadan Roma dönemine ait taşlar çıktı

Tatil için Antalya’ya gelen turist çift tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla karşı karşıya… Ülkelerine dönmek için havalimanına giden çiftin çantasından, Roma dönemine ait taşlar çıktı. Belçikalı çift önce gözaltına alındı, sonra yurt dışı yasağı getirilerek serbest bırakıldı. Taşlar ise müzede koruma altına alındı.

Belçikalı turistlere tarihi eser kaçakçılığı suçlaması | Çantadan Roma dönemine ait taşlar çıktı - 1

Belçikalı turistler Kim Mergits ve erkek arkadaşı Warre, 5 günlük tatil için Antalya’nın Manavgat ilçesine geldi.

İki turist, tatillerinin ardından ülkelerine dönmek için havalimanında kontrolden geçerken valizlerinde taşlar olduğu tespit edildi.

Havalimanı görevlileri, taşların tarihi eser olduğundan şüphelendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Belçikalı turistlere tarihi eser kaçakçılığı suçlaması | Çantadan Roma dönemine ait taşlar çıktı - 2

Çift, tarihi eser kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınırken, mermer parçaları Antalya Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla uzmanlarca incelenmesi için Antalya Müze Müdürlüğü’ne gönderildi.

İncelemede 1 adet bezemeli mermer parçası ile 2 mermer parçasının Roma Dönemi’ne ait olduğu ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında bulunduğu tespit edildi.

Belçikalı turistlere tarihi eser kaçakçılığı suçlaması | Çantadan Roma dönemine ait taşlar çıktı - 3

Hazırlanan rapora göre Belçikalı turistlerin valizinde yakalanan taşlardan biri mimari süsleme parçası, diğerleri ise zemin taşı.

Belçikalı turistlere tarihi eser kaçakçılığı suçlaması | Çantadan Roma dönemine ait taşlar çıktı - 4

TÜRKİYE’DEN ÇIKIŞ YASAĞI

Bu tespitin hemen ardından mahkemeye çıkarılan iki turist, her gün imza vermek şartıyla serbest bırakıldı. Belçikalı çifte Türkiye'den çıkış yasağı da getirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da eldeki deliller üzerinden iddianame hazırlanması için harekete geçti.

Belçika basını, çiftin 10 ila 20 yıl hapis cezası alabileceğini yazdı.
Belçikalı turistlere tarihi eser kaçakçılığı suçlaması | Çantadan Roma dönemine ait taşlar çıktı - 5

Kim mergits, taşları sokaklardan akvaryumlarına koymak için aldıklarını, tarihi bir bölgeden almadıklarını iddia etti.

Belçikalı çift, davanın sonuçlanmasını beklemek için Antalya’da bir ev kiraladı. Savunmalarını yapmaları için İngilizce konuşan avukat arıyorlar.
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