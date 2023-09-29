Belçikalı turistlere tarihi eser kaçakçılığı suçlaması | Çantadan Roma dönemine ait taşlar çıktı

Kim mergits, taşları sokaklardan akvaryumlarına koymak için aldıklarını, tarihi bir bölgeden almadıklarını iddia etti.

Belçikalı çift, davanın sonuçlanmasını beklemek için Antalya’da bir ev kiraladı. Savunmalarını yapmaları için İngilizce konuşan avukat arıyorlar.