Belçikalı turistlere tarihi eser kaçakçılığı suçlaması | Çantadan Roma dönemine ait taşlar çıktı
Tatil için Antalya’ya gelen turist çift tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla karşı karşıya… Ülkelerine dönmek için havalimanına giden çiftin çantasından, Roma dönemine ait taşlar çıktı. Belçikalı çift önce gözaltına alındı, sonra yurt dışı yasağı getirilerek serbest bırakıldı. Taşlar ise müzede koruma altına alındı.
Belçikalı turistler Kim Mergits ve erkek arkadaşı Warre, 5 günlük tatil için Antalya’nın Manavgat ilçesine geldi.
İki turist, tatillerinin ardından ülkelerine dönmek için havalimanında kontrolden geçerken valizlerinde taşlar olduğu tespit edildi.Havalimanı görevlileri, taşların tarihi eser olduğundan şüphelendi.