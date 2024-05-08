Belediye aracının dereye atık boşaltılmasına inceleme
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde üzerinde belediye logosu bulunan aracın dereye atık boşaltması üzerine İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ise “Belediyemiz mülkiyetinde olmayan bir kanal temizlik aracının, Sağlık Mahallesi civarında tank temizliği yaptığı tespit edilmiştir." dedi. TESKİ tarafından hizmet alımı yoluyla dışarıdan kiralanan aracın yüklenici firmaya ait olduğunu belirten Yüceer, "İlgili firma ve firma çalışanı hakkında tüm yasal işlemler derhal yapılmıştır." ifadelerini kullandı.
Üzerinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) yazısı bulunan araç pazar günü Ergene ilçesinde dereye atık boşaltırken görüntülendi.