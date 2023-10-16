Belediye başkanı barajın ortasından çağrı yaptı | İlçenin suyu bitmek üzere

Barajdaki suyun bitme aşamasına geldiğini söyleyen Başkan Helvacıoğlu, “Önlemler alıyoruz ama Kadıköy Barajı için üzgünüm. Bulunduğum yer, kıyı falan değil; şu an baraj gölünün ortasındayım. 56 milyon metreküp su kapasitesi olan Kadıköy Barajı artık 2-3 milyon metreküpün altına düştü. Yüzde 4 seviyesine geriledi.” dedi.