Belediye başkanı barajın ortasından çağrı yaptı | İlçenin suyu bitmek üzere
Edirne’nin Keşan ilçesine içme suyu sağlayan Kadıköy Barajı’nda su seviyesi kritik seviyeye geriledi. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajın ortasına kadar yürüyüp, vatandaşlara çağrı yaptı. Başkan Helvacıoğlu, “Kuraklık hat safhada, suyumuz bitme aşamasında.” diyerek ilçeyi bekleyen tehlikeye dikkat çekti.
Yaklaşık 65 bin nüfuslu Keşan’a içme suyu sağlayan ve 56 milyon metreküp kapasiteli Kadıköy Barajı’nın doluluk oranı kuraklık nedeniyle 2,5 milyon metreküpe kadar düştü.