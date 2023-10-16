Belediye başkanı barajın ortasından çağrı yaptı | İlçenin suyu bitmek üzere

Edirne’nin Keşan ilçesine içme suyu sağlayan Kadıköy Barajı’nda su seviyesi kritik seviyeye geriledi. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajın ortasına kadar yürüyüp, vatandaşlara çağrı yaptı. Başkan Helvacıoğlu, “Kuraklık hat safhada, suyumuz bitme aşamasında.” diyerek ilçeyi bekleyen tehlikeye dikkat çekti.

Belediye başkanı barajın ortasından çağrı yaptı | İlçenin suyu bitmek üzere - 1

Yaklaşık 65 bin nüfuslu Keşan’a içme suyu sağlayan ve 56 milyon metreküp kapasiteli Kadıköy Barajı’nın doluluk oranı kuraklık nedeniyle 2,5 milyon metreküpe kadar düştü.

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Belediye başkanı barajın ortasından çağrı yaptı | İlçenin suyu bitmek üzere - 2

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçeye içme suyunun sağlandığı barajdaki doluluk oranının, kritik seviyeye gerilediğini belirterek, vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu.

Belediye başkanı barajın ortasından çağrı yaptı | İlçenin suyu bitmek üzere - 3

“HİÇ BARAJIN ORTASINA YÜRÜYEREK GELMEMİŞTİM”

Su seviyesindeki düşüş nedeniyle barajın ortasına kadar yürüyen Helvacıoğlu, “4,5 yıllık başkanlık hayatımda hiç barajın ortasına yürüyerek gelmemiştim.” dedi.

Belediye başkanı barajın ortasından çağrı yaptı | İlçenin suyu bitmek üzere - 4

Barajdaki suyun bitme aşamasına geldiğini söyleyen Başkan Helvacıoğlu, “Önlemler alıyoruz ama Kadıköy Barajı için üzgünüm. Bulunduğum yer, kıyı falan değil; şu an baraj gölünün ortasındayım. 56 milyon metreküp su kapasitesi olan Kadıköy Barajı artık 2-3 milyon metreküpün altına düştü. Yüzde 4 seviyesine geriledi.” dedi.

Belediye başkanı barajın ortasından çağrı yaptı | İlçenin suyu bitmek üzere - 5

​Helvacıoğlu, kuraklığın devam etmesi durumunda dip suyunu çekmek için platform kuracaklarını söyledi.

Belediye başkanı barajın ortasından çağrı yaptı | İlçenin suyu bitmek üzere - 6

Çözüm üreterek ilçe halkını susuz bırakmayacaklarını dile getiren Helvacıoğlu, şunları söyledi:

“Susuz kalmayacağız, çözüm bulacağız ama dikkat çekmek istiyorum. Suyu tasarruflu kullanmalıyız. Su, paradan kıymetli. Yüzünüzü yıkarken, dişinizi fırçalarken, abdest alırken, duş alırken, halı ve araba yıkarken suyu lütfen dikkatli kullanın. Suyu bulamayacağımız günler geliyor.”
Belediye başkanı barajın ortasından çağrı yaptı | İlçenin suyu bitmek üzere - 7
Belediye başkanı barajın ortasından çağrı yaptı | İlçenin suyu bitmek üzere - 8
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