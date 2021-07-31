Belediye ekiplerinin temizlediği evden 4 kamyon çöp çıktı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen 60 yaşındaki kadının evinden 4 kamyon çöp çıkarıldı.

Anadolu Ajansı 31.07.2021 - 17:11

Belediye ekiplerinin temizlediği evden 4 kamyon çöp çıktı - 1
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Korucuk Mahallesi'ndeki bir evden kötü koku gelmesi üzerine mahalle sakinleri, belediyeye şikayette bulundu.
Belediye ekiplerinin temizlediği evden 4 kamyon çöp çıktı - 2
Eve giden Adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, evin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu gördü.
Belediye ekiplerinin temizlediği evden 4 kamyon çöp çıktı - 3
Evde biriken atıklar nedeniyle adım atmakta zorlanan görevliler, çöpleri iş makinesi aracılığıyla tahliye etti.
Belediye ekiplerinin temizlediği evden 4 kamyon çöp çıktı - 4
Dört kamyon çöp çıkaran ekipler, evi ve çevresini temizleyip dezenfekte etti.
Belediye ekiplerinin temizlediği evden 4 kamyon çöp çıktı - 5

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