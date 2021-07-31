Belediye ekiplerinin temizlediği evden 4 kamyon çöp çıktı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Korucuk Mahallesi'ndeki bir evden kötü koku gelmesi üzerine mahalle sakinleri, belediyeye şikayette bulundu.

Eve giden Adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, evin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu gördü.