Benzin istasyonunda tekme tokat kavga: Polis biber gazıyla ayırdı

Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan kavga, polisin biber gazlı müdahalesiyle sonlandırıldı.

Olay, Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Adliyesi’nde meydana geldi.

Mahkemelik olan iki grup arasında adliyede başlayan tartışma dışarıda da devam etti.