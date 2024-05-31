Benzin istasyonunda tekme tokat kavga: Polis biber gazıyla ayırdı

Diyarbakır’da mahkemelik olan iki grup arasında adliyede başlayan tartışma sokağa taştı. İki grup arasında akaryakıt istasyonunda başlayan tekmeli ve yumruklu kavga, polisin biber gazlı müdahalesiyle ayrıldı.

Benzin istasyonunda tekme tokat kavga: Polis biber gazıyla ayırdı - 1

Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan kavga, polisin biber gazlı müdahalesiyle sonlandırıldı.

Olay, Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Adliyesi’nde meydana geldi.

Mahkemelik olan iki grup arasında adliyede başlayan tartışma dışarıda da devam etti.

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Benzin istasyonunda tekme tokat kavga: Polis biber gazıyla ayırdı - 2

Aralarında kadınların da olduğu taraflar adliye yakınındaki akaryakıt istasyonunda tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu.

Benzin istasyonunda tekme tokat kavga: Polis biber gazıyla ayırdı - 3

Adliye önünde güvenlik amaçlı bekleyen polis ekiplerinin müdahale ettiği kavgada tarafların ayrılmaması üzerine biber gazı kullanıldı.

Benzin istasyonunda tekme tokat kavga: Polis biber gazıyla ayırdı - 4

Ayrılan taraflar, polis ekipleri tarafından farklı noktalara gönderildi.

Benzin istasyonunda tekme tokat kavga: Polis biber gazıyla ayırdı - 5

Polisin bölgede güvenlik önlemi sürerken tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

Benzin istasyonunda tekme tokat kavga: Polis biber gazıyla ayırdı - 6
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