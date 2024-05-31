Benzin istasyonunda tekme tokat kavga: Polis biber gazıyla ayırdı
Diyarbakır’da mahkemelik olan iki grup arasında adliyede başlayan tartışma sokağa taştı. İki grup arasında akaryakıt istasyonunda başlayan tekmeli ve yumruklu kavga, polisin biber gazlı müdahalesiyle ayrıldı.
Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan kavga, polisin biber gazlı müdahalesiyle sonlandırıldı.
Olay, Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Adliyesi’nde meydana geldi.Mahkemelik olan iki grup arasında adliyede başlayan tartışma dışarıda da devam etti.