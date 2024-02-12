Berat gecesi ne zaman? Berat Kandili ne zaman idrak edilecek?
Üç aylardan ikincisi Şaban ayı başladı. Geçtiğimiz günlerde de Miraç Kandili dualarla idrak edilmişti. Şimdi ise üç ayların üçüncü ve son kandili olan Berat Kandili'nin tarihi araştırılıyor. Peki,Berat gecesi ne zaman? Berat Kandili ne zaman idrak edilecek?
Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, Türkiye'nin birçok camisi'nde düzenlenen programlarla idrak edildi. İşte, 2024 Berat Kandili tarihi...