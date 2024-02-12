Berat gecesi ne zaman? Berat Kandili ne zaman idrak edilecek?

2024 KANDİL TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşti.



Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili ise 6 Şubat 2024 Salı günü idrak edildi.



Yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Cumartesigünü idrak edilecek.



Yılın son kandili olan Mevlid Kandili ise 14 Eylül 2024 Cumartesi gününe denk geliyor.