Berat Kandili 2024: Berat Kandili ne zaman, önemi ne? (Diyanet kandil takvimi)
Berat Kandili'nin ne zaman idrak edileceği, yılın üçüncü kandilini bekleyen ve dini vazifelerini yerine getirmek isteyen yüz binlerce vatandaşın sorguladığı konular arasında yer alıyor. Kur'an'ın Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak kabul edilen Berat Kandili, bu yıl yine bol ibadet ve dualarla geçirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2024 dini takvimi sonrasında Berat Kandili tarihi belli oldu. Peki, 2024 Berat Kandili ne zaman?
2024 Berat Kandili için geri sayım başladı. Tüm İslam camiası için kutsal günler arasında yer alan Berat Kandili'ni ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanılır. Peki, Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili ne zaman idrak edilecek?