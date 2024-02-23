Berat Kandili 2024: Berat Kandili'nde neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir?
Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili için kısa bir zaman kaldı. İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" üçüncü kandili olan Berat Kandili yarın gece milyonlarca Müslüman tarafından idrak edilecek. Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılacağı ve hangi duaların okunacağı, kutsal Berat gecesini ibadet ve dua ederek dolu dolu geçirmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Peki, 2024 Berat Kandili'nde neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir?
Berat Kandili ibadetleri, Müslüman alemi için kutsal geceler arasında yer alan Berat gecesini ibadetlerle geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İslam alemi, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece olarak bilinen Berat Kandili'nde hangi dualar ve ibadetlerin yer alacağını araştırıyor. Peki, Berat Kandili ibadetleri ve duaları nelerdir? Berat Kandili'nde neler yapılır?