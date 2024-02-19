Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? (2024 Diyanet kandil takvimi)
Berat Kandili için geri sayım başladı. Tüm İslam camiası tarafından beklenen 2024 Berat Kandili, bu yıl yine dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Kur'an'ın Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak kabul edilen Berat Kandili'nin önemi ve ayın kaçında idrak edileceği merak ediliyor. Peki, 2024 Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında?
2024 Berat Kandili tarihi milyonlarca Müslüman tarafından sorgulanmaya başladı. Yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili'nde vatandaşlar yine dini vazifelerini yerine getirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 kandil takvimi sonrasında Berat Kandili tarihi belli oldu. Peki, Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?