Berat Kandili ne zaman, önemi ne? (2023 Diyanet Berat Kandili tarihi)

2023 Berat Kandili'nin ne zaman olduğu, milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından sorgulanıyor. Bu yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili'nde yine milyonlarca kişi ellerini Allah'a açıp bol bol dua edecek ve ibadetlerini yerine getirecek. Peki, 2023 Berat Kandili ne zaman?