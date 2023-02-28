Berat Kandili ne zaman, önemi ne? (2023 Diyanet Berat Kandili tarihi)

2023 Berat Kandili'nin ne zaman olduğu, milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından sorgulanıyor. Bu yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili'nde yine milyonlarca kişi ellerini Allah'a açıp bol bol dua edecek ve ibadetlerini yerine getirecek. Peki, 2023 Berat Kandili ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte Berat Kandili tarihi belli oldu.
Buna göre; Bu yılın 3'üncü kandili olan Berat Kandili 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.
Berat (Berâet), Arapçada ''temize çıkma'' anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı