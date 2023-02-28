Berat Kandili ne zaman, önemi ne? (2023 Diyanet Berat Kandili tarihi)

Berat Kandili tarihi, tüm İslam camiası tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Mübarek üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayında idrak edilecek olan Berat Kandili tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimi sonrasında belli oldu. Peki, Berat Kandili ne zaman, hangi ayda idrak edilecek?

Berat Kandili ne zaman, önemi ne? (2023 Diyanet Berat Kandili tarihi) - 1

2023 Berat Kandili'nin ne zaman olduğu, milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından sorgulanıyor. Bu yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili'nde yine milyonlarca kişi ellerini Allah'a açıp bol bol dua edecek ve ibadetlerini yerine getirecek. Peki, 2023 Berat Kandili ne zaman?

Berat Kandili ne zaman, önemi ne? (2023 Diyanet Berat Kandili tarihi) - 2

2023 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte Berat Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Bu yılın 3'üncü kandili olan Berat Kandili 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.

Berat Kandili ne zaman, önemi ne? (2023 Diyanet Berat Kandili tarihi) - 3

BERAT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Berat (Berâet), Arapçada ''temize çıkma'' anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Berat Kandili ne zaman, önemi ne? (2023 Diyanet Berat Kandili tarihi) - 4

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

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