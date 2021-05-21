Beril bebekten iyi haber: Hayati tehlikesi yok

"İKİNCİ DERECE YANIKLARI VAR" Yanık merkezindeki odasında, annesinin kucağında tedavi gören Beril bebeğin yaklaşık 2 hafta hastanede kalacağını belirten Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Sami Apak, “Şu anda hastamızın hayati tehlikesi yok, cerrahi bir tedavi de düşünmüyoruz. Gerekli pansuman tedbirleri ile iyileşeceğini düşünüyoruz. Yanık tedavisi uzun süreç olduğu için şu anda gözlem altında. Hastanın yüz, boyun bölgesinde, göğsünün ön kısmında yüzde 8 ve ikinci derece derin ve yüzey yanıkları vardı. Hasta ilk geldiğinde hidroterapi odasına aldık, pansumanlarını yaptık. Şu anda tedavisi devam ediyor. Hayati tehlikesi yok, gayet güzel ilerliyor. Üzerindeki file, eli ile yüzüne zarar vermesin ve yaptığımız pansuman da etkili olsun, diye geçici kullanılacak. Yanık uzun dönemli bir tedavi olduğu için en az 2 hafta kadar burada kalır. Daha sonra gözlemleyerek hastayı çıkaracağız. Yanık izlerinin kalıcı olmaması için aileye bazı önerilerimiz oluyor. İleride daha da kalıcı izler olursa bazı tıbbi yöntemlerle hastaya yardımcı olacağız” diye konuştu.