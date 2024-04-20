"Berzeg Sendromu" mahalleyi boşalttı! 309 gün oldu gizemi hala çözülemedi

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu kırsal mahallesinde yürüyüş yapmak için köpeği Tina ile birlikte evinden ayrılan Ekonomist Korhan Berzeg'den bir daha haber alınamadı. Korhan Berzeg'in kaybolmasının üzerinden tam 309 geçti ancak hala hiçbir haber yok.

Onlarca kuyu tarandı, Gönen Çayı'nda aramalar yapıldı, 250 kilometrelik çevrede sayısız kez aramalar gerçekleştirildi ancak bir sonuç alınamadı.

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