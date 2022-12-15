Besi çiftliğinde insan sağlığına aykırı salça üretimi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekipleri, sağlıksız koşullarda salça üretilen büyükbaş hayvan besi çiftliğine operasyon düzenledi. Operasyonda salçaların pis teknelerde bekletildiği ve bozuk ürünlerin salça yapımında kullanıldığı görüldü.

Besi çiftliğinde insan sağlığına aykırı salça üretimi - 1

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa'da M.M.B. adlı şahsın iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan büyükbaş hayvan besi çiftliğinde insan sağlığına aykırı şekilde salça üretimi yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. 

Besi çiftliğinde insan sağlığına aykırı salça üretimi - 2

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Besi çiftliğinde insan sağlığına aykırı salça üretimi - 3

Operasyonda 4 üretim havuzu, 4 üretim makinesi, plastik bidonlar ve havuzlar içerisinde piyasa değeri 1 milyon 600 bin lira olan toplam 25 bin kilo işlenmiş salça ele geçirildi.

Şüpheli M.M.B. hakkında "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçundan adli işlem başlatılırken, işletme mühürlenerek faaliyetine son verildi.

Besi çiftliğinde insan sağlığına aykırı salça üretimi - 4

Görüntülerde pis kazanlarda ve havuzlarda bekletilen salçaların hali, kullanılan bozuk malzemelerin yerlerde poşet içerisinde beklemesi, duvarlardaki lekeler dikkat çekti.

Besi çiftliğinde insan sağlığına aykırı salça üretimi - 5
Besi çiftliğinde insan sağlığına aykırı salça üretimi - 6

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER