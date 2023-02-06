Beşiktaş'ta fırtına nedeniyle asırlık çınar ağacı devrildi

İstanbul Beşiktaş'ta asırlık çınar ağacı yola devrildi. Bir araçta hasar meydana gelirken Dolmabahçe Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Olay, Dolmabahçe Caddesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi önünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi.
Cadde üzerindeki asırlık çınar ağaç şiddetli esen rüzgara dayanamayarak yola devrildi.
O sırada yoldan geçmekte olan bir araçta hasar meydana geldi.
Devrilen ağaç nedeniyle Dolmabahçe Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
İtfaiye ekipleri yolu açmak için ağacı kesme çalışmaları yürürttü.
Trafik akışı bir süre sonra yeniden sağlandı.