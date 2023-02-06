Beşiktaş'ta fırtına nedeniyle asırlık çınar ağacı devrildi

İstanbul'da şiddetli fırtına etkili oluyor. Beşiktaş'ta asıırlık çınar ağacı devrildi. Dolmabahçe Caddesi bir süreliğine çift yönlü olarak trafiğe katıldı.

Beşiktaş'ta fırtına nedeniyle asırlık çınar ağacı devrildi - 1

İstanbul Beşiktaş'ta asırlık çınar ağacı yola devrildi. Bir araçta hasar meydana gelirken Dolmabahçe Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Beşiktaş'ta fırtına nedeniyle asırlık çınar ağacı devrildi - 2

Olay, Dolmabahçe Caddesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi önünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi.

Beşiktaş'ta fırtına nedeniyle asırlık çınar ağacı devrildi - 3

Cadde üzerindeki asırlık çınar ağaç şiddetli esen rüzgara dayanamayarak yola devrildi.

Beşiktaş'ta fırtına nedeniyle asırlık çınar ağacı devrildi - 4

O sırada yoldan geçmekte olan bir araçta hasar meydana geldi.

Beşiktaş'ta fırtına nedeniyle asırlık çınar ağacı devrildi - 5

Devrilen ağaç nedeniyle Dolmabahçe Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Beşiktaş'ta fırtına nedeniyle asırlık çınar ağacı devrildi - 6

İtfaiye ekipleri yolu açmak için ağacı kesme çalışmaları yürürttü.

Beşiktaş'ta fırtına nedeniyle asırlık çınar ağacı devrildi - 7

Trafik akışı bir süre sonra yeniden sağlandı.

Beşiktaş'ta fırtına nedeniyle asırlık çınar ağacı devrildi - 8
Beşiktaş'ta fırtına nedeniyle asırlık çınar ağacı devrildi - 9

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