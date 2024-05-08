Zilkade ayı ne zaman başlayacak, faziletleri neler? (2024 dini günler takvimi)
Zilkade ayının ne zaman başlayacağı, İslam camiası tarafından merak edilen ve sorgulanan günler arasında yer alıyor. Hz. Muhammed'in (s.a.v) Hadis-i Şerif'ine göre, haram olan 4 aydan biri olan zilkade ayında üç gün oruç tutana, Allahu Teâlâ 900 senelik oruç sevabı yazar. Peki, 2024 zilkade ayı ne zaman başlayacak, faziletleri neler?
Zilkade ayının başlayacağı tarih, haram aylarda oruç tutacak olan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Zilkade ayı, Hicri takvime göre yılın 11. ayıdır. Mübarek Aylar, Hürmet Ayları ya da Haram Aylar'ın birincisidir. Üçü peş peşe biri ayrı olmak üzere, bu aylar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb olarak dörde ayrılır.