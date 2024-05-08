Zilkade ayı ne zaman başlayacak, faziletleri neler? (2024 dini günler takvimi)

Zilkade ayının ne zaman başlayacağı, İslam camiası tarafından merak edilen ve sorgulanan günler arasında yer alıyor. Hz. Muhammed'in (s.a.v) Hadis-i Şerif'ine göre, haram olan 4 aydan biri olan zilkade ayında üç gün oruç tutana, Allahu Teâlâ 900 senelik oruç sevabı yazar. Peki, 2024 zilkade ayı ne zaman başlayacak, faziletleri neler?

Zilkade ayı ne zaman başlayacak, faziletleri neler? (2024 dini günler takvimi) - 1

Zilkade ayının başlayacağı tarih, haram aylarda oruç tutacak olan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Zilkade ayı, Hicri takvime göre yılın 11. ayıdır. Mübarek Aylar, Hürmet Ayları ya da Haram Aylar'ın birincisidir. Üçü peş peşe biri ayrı olmak üzere, bu aylar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb olarak dörde ayrılır.

TÜRKİYE HABERLERİ

Zilkade ayı ne zaman başlayacak, faziletleri neler? (2024 dini günler takvimi) - 2

Peygamber İbrahim ve İsmail devrinden beri bu dört ayda her türlü kötülük, saldırı, zulüm ve savaş yasaktır. Hz. Muhammed'in (s.a.v) Hadis-i Şerif'ine göre: "Haram Aylarda üç gün oruç tutana, Allahu Teâlâ 900 senelik oruç sevabı yazar."

Zilkade ayı ne zaman başlayacak, faziletleri neler? (2024 dini günler takvimi) - 3

2024 ZİLKADE AYI NE ZAMAN

Yayımlanan 2024 dini günler takvimiyle birlikte zilkade ayının başlayacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 2024 zilkade ayı 9 Mayıs 2024 Perşembe günü başlayacak ve 7 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

Zilkade ayı ne zaman başlayacak, faziletleri neler? (2024 dini günler takvimi) - 4

ZİLKADE AYI FAZİLETLERİ

Zilkade, onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in bayram günleri olan Şevval günlerinden sonra gelir. Yoğun maddi ve manevi ibadetlerin ardından gelen güzel bir aydır. Zilkade ayı fazileti haram aylardan biri olmasından gelir. Üçü peş peşe biri ayrı olmak üzere dört tane Haram ay bulunur.

Mübarek aylar ya da hürmet ayları olarak anılan bu aylar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep’tir. Bu dört ayda her türlü kötülük, saldırı, zulüm ve savaş yasaklanmıştır. Bazı kaynaklarda Zilkade ayında meydana gelen olaylar arasında Hz. İbrâhim ile İsmâil’in Kâbe’nin temellerini yükseltmeleri, denizin Hz. Mûsâ için yarılması, Hz. Yûnus’un balığın karnından çıkması belirtilmiştir.

Ayrıca, İbn Abbas’ın, “Mûsâ’ya otuz gece vade verdik” âyetinde geçen (el-A‘râf 7/142) “otuz gece” ifadesini zilkade ayı olarak yorumladığı nakledilir.

DAHA FAZLA GÖSTER