Beşiktaş’ta sinir krizi (Evinin camlarını kırdı, eşyaları aşağı attı)
İstanbul Beşiktaş’ta sinir krizi geçiren bir kişi, evinin camlarını kırıp, eşyaları camdan aşağı attı. Uzun süre polisin eve girmesine izin vermeyen adam, daha sonra polisin kapıyı açmasıyla hastaneye götürüldü. Evden atılan eşyalar nedeniyle, 3 otomobilde hasar oluştu.
İstanbul Beşiktaş’ta bir kişi sinir krizi geçirip, evinin camlarını kırdı, eşyaları camdan aşağı attı.Olay, Türkali Mahallesi’ndeki Haremağası Sokak’ta sabah saatlerinde meydana geldi.