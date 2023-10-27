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Beşiktaş’ta sinir krizi (Evinin camlarını kırdı, eşyaları aşağı attı)

İstanbul Beşiktaş’ta sinir krizi geçiren bir kişi, evinin camlarını kırıp, eşyaları camdan aşağı attı. Uzun süre polisin eve girmesine izin vermeyen adam, daha sonra polisin kapıyı açmasıyla hastaneye götürüldü. Evden atılan eşyalar nedeniyle, 3 otomobilde hasar oluştu.

Beşiktaş’ta sinir krizi (Evinin camlarını kırdı, eşyaları aşağı attı) - 1

İstanbul Beşiktaş’ta bir kişi sinir krizi geçirip, evinin camlarını kırdı, eşyaları camdan aşağı attı.

Olay, Türkali Mahallesi’ndeki Haremağası Sokak’ta sabah saatlerinde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Beşiktaş’ta sinir krizi (Evinin camlarını kırdı, eşyaları aşağı attı) - 2

Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın 5’inci katında tek başına yaşayan kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle siniz krizi geçirdi.

Önce dairesinin camlarını kıran adam, sonra evdeki koltuk, masa ve sandalyeleri sokağa atmaya başladı.
Beşiktaş’ta sinir krizi (Evinin camlarını kırdı, eşyaları aşağı attı) - 3

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri evin kapısına gitti ancak kapı kilitli olduğu için içeriye giremedi.
Beşiktaş’ta sinir krizi (Evinin camlarını kırdı, eşyaları aşağı attı) - 4

İtfaiye ekipleri ise adamın düşme ihtimaline karşı yola hava yastığı açtı.

Beşiktaş’ta sinir krizi (Evinin camlarını kırdı, eşyaları aşağı attı) - 5

Kapıyı açan polis ekipleri, sinir krizi geçiren kişiyi ambulansa götürdü.

Beşiktaş’ta sinir krizi (Evinin camlarını kırdı, eşyaları aşağı attı) - 6

Evden atılan eşyalar nedeniyle de 3 araçta hasar oluştu.

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