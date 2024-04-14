Beşiktaş’ta tost ücreti kavgası: Büfe çalışanı müşteriye kurşun yağdırdı

İstanbul Beşiktaş’ta bir büfede tost ücreti konusunda yaşanan tartışmada, büfe çalışanı müşteriye kurşun yağdırdı. Müşteriye “Paran yoksa sonra verirsin.” diyen büfe sahibi, “Paramız var. Parasız gezmiyoruz herhalde.” yanıtına sinirlendi. İkili arasında başlayan tartışmada, müşteriyi 5 yerinden vuran Ufuk Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Beşiktaş’ta tost ücreti kavgası: Büfe çalışanı müşteriye kurşun yağdırdı - 1

Beşiktaş’ta bir büfede tost ücreti nedeniyle başlayan tartışmada büfe sahibi müşteriyi 5 yerinden vurdu.

Dikilitaş Mahallesi’nde geçen aylarda meydana gelen olayda Barış A. hastanenin yanında bulunan bir büfeye gelerek tost siparişi verdi.

Tostu gelen adam yedikten sonra kasaya ücreti ödemeye yöneldi.

O esnada adam ile çalışan arasında ücreti ödeme tartışması çıktı.

İddiaya göre Barış A., tost ücreti için olan parayı veremeyince çalışan da “Paran yoksa sonra verirsin.” diye karşılık verdi.

Bu kelimelere sinirlenen Barış A. “Paramız var. Parasız gezmiyoruz herhalde. Sen bana ne demek istiyorsun.” diye cevap verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Beşiktaş’ta tost ücreti kavgası: Büfe çalışanı müşteriye kurşun yağdırdı - 2

KAVGA SOKAĞA TAŞTI

İkili arasında başlayan tartışma, çalışanın dışarıya çıkmasıyla daha da büyüdü.

Taraflar önce birbirlerine vurmaya başladı. Daha sonra çalışan sakladığı tabanca ile Barış A’yı kovalamaya başladı.

Dışarıya taşan olayda çalışan silahını çekerek Barış A’yı bacağının 5 yerinden vurdu.

Beşiktaş’ta tost ücreti kavgası: Büfe çalışanı müşteriye kurşun yağdırdı - 3

Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Barış A’yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Ameliyata alınan adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Beşiktaş’ta tost ücreti kavgası: Büfe çalışanı müşteriye kurşun yağdırdı - 4

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda şüphelinin büfe çalışanı Ufuk Ç. olduğu tespit edildi.

Saldırgan Ihlamurdere Caddesi üzerinde olayda kullandığı silahla birlikte kayıplara karışamadan yakalandı.

Beşiktaş’ta tost ücreti kavgası: Büfe çalışanı müşteriye kurşun yağdırdı - 5

TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınan saldırgan, hesap ödeme konusunda müşteri ile aralarında tartışma çıktığını, müşterinin küfür ettiğini ve bu sebeple silahını çekip vurduğunu söylediği öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan saldırgan Ufuk Ç., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece ateşli silahlar kanuna muhalefet, kasten yaralama ve silahla gasp suçlarından tutuklandı.
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