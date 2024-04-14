Beşiktaş’ta tost ücreti kavgası: Büfe çalışanı müşteriye kurşun yağdırdı

Beşiktaş’ta bir büfede tost ücreti nedeniyle başlayan tartışmada büfe sahibi müşteriyi 5 yerinden vurdu.

Dikilitaş Mahallesi’nde geçen aylarda meydana gelen olayda Barış A. hastanenin yanında bulunan bir büfeye gelerek tost siparişi verdi.

Tostu gelen adam yedikten sonra kasaya ücreti ödemeye yöneldi.

O esnada adam ile çalışan arasında ücreti ödeme tartışması çıktı.

İddiaya göre Barış A., tost ücreti için olan parayı veremeyince çalışan da “Paran yoksa sonra verirsin.” diye karşılık verdi.

Bu kelimelere sinirlenen Barış A. “Paramız var. Parasız gezmiyoruz herhalde. Sen bana ne demek istiyorsun.” diye cevap verdi.