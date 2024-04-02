Beşiktaş’taki yangın faciasının görgü tanıkları anlattı: Alevler dördüncü kata kadar yükseldi, sürünerek kurtulduk

Hikmet Baykuş isimli görgü tanığı, “Gece kulübünün gündüz hazırlıkları bu saatlerde başlıyordu. İçeride belli bir kısım çalışanlar ile tadilat için gelenlerin olduğunu duyduk. Çıkan bir yaralıdan duyduğumuza göre içerideki diğer arkadaşların da hepsinin öldüğünü söylüyor. Detaylı bir bilgi yok. Çalışma sırasında kaynaktan ya da hazırlık yaparken ocaktan gaz sızıntısından diyorlar ama o da net değil.” diye konuştu.