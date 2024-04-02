Beşiktaş’taki yangın faciasının görgü tanıkları anlattı: Alevler dördüncü kata kadar yükseldi, sürünerek kurtulduk
İstanbul’da bugün büyük bir yangın faciası yaşandı. Beşiktaş’taki bir binanın bodrumunda bulunan gece kulübündeki tadilat sırasında çıkan yangında, 29 kişi can verdi. Facianın ilk anlarının görgü tanıkları, yangın nedeniyle çıkan alevlerin dördüncü kata kadar yükseldiğini anlattı. Görgü tanıkları, yangının yaşandığı binanın hemen yanında bulunan otoparktan, duman nedeniyle öksürerek ve sürünerek çıkabildiklerini anlattı.
İstanbul Beşiktaş’taki 16 katlı binanın bodrumunda bulunan gece kulübünde, tadilat sırasında yangın çıktı. Yangında 29 kişi yaşamını yitirdi.