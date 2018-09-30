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Beykoz'da aşırı yağış baskınlara neden oldu

Anadolu Ajansı

İstanbul Beykoz'da şiddetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi, Elmalı Deresi taştı. Yağış sırasında bir binanın çatısına yıldırım düştü

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    Beykoz'da etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu, toprak kaymaları meydana geldi.
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    Toprak kayması sonucu bazı ağaçlar yollara düştü.
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    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, ağaçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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    Tepetarla Caddesi'ndeki bir binanın üzerine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
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    Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken, soğutma çalışmaları sürüyor.
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    Yoğun yağış nedeniyle Elmalı Deresi de taştı.
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