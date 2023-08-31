Beykoz’da hafriyat kamyonuyla otomobil çarpıştı
İstanbul’un Beykoz ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu otomobil içerisinde sıkışan kişi, vatandaşlar tarafından kurtarılmaya çalışıldı. Hafriyat kamyonunun su kanalına düşmekten ise demir korkuluklar kurtardı.
Beykoz’daki Riva Yolu’nda sabah saatlerinde hafriyat kamyonu ile otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı.
Kaza nedeniyle araçlar yolun kenarında bulunan su kanalına doğru savruldu.