Beykoz’da hafriyat kamyonuyla otomobil çarpıştı

Beykoz’daki Riva Yolu’nda sabah saatlerinde hafriyat kamyonu ile otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı.

Kaza nedeniyle araçlar yolun kenarında bulunan su kanalına doğru savruldu.