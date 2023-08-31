Beykoz’da hafriyat kamyonuyla otomobil çarpıştı

İstanbul’un Beykoz ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu otomobil içerisinde sıkışan kişi, vatandaşlar tarafından kurtarılmaya çalışıldı. Hafriyat kamyonunun su kanalına düşmekten ise demir korkuluklar kurtardı.

Beykoz’da hafriyat kamyonuyla otomobil çarpıştı - 1

Beykoz’daki Riva Yolu’nda sabah saatlerinde hafriyat kamyonu ile otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı.

Kaza nedeniyle araçlar yolun kenarında bulunan su kanalına doğru savruldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Beykoz’da hafriyat kamyonuyla otomobil çarpıştı - 2

Hafriyat kamyonunun su kanalına düşmesine ise demir korkuluklar engel oldu.

Otomobil içerisinde sıkışan kişi ise diğer vatandaşlar tarafından kurtarılmaya çalışıldı.

Beykoz’da hafriyat kamyonuyla otomobil çarpıştı - 3

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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