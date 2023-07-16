Beylikdüzü’nde bir gece arayla iki kurşunlama olayı (Haraç isteyen çete yanlış yere saldırdı)
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bir oto galeri sahibinden haraç istedikleri öne sürülen saldırganlar, yanlışlıkla açılış hazırlığında olan başka bir oto galeriyi kuşunladı. Bir gece arayla yeniden olay yerine giden saldırganlar, bu kez hedeflerindeki oto galeriye 10 el ateş etti.
Beylikdüzü’nde bir gece arayla iki oto galeri dükkanı kurşunlandı.
Olay, Kavaklı Şehitler Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, galeri sahibinden haraç istedikleri öne sürülen saldırganlar, tehdit mesajları attıktan sonra 15 Temmuz Cumartesi günü 00.00 sıralarında oto galerinin olduğu caddeye geldi.