Beylikdüzü’nde esnafa silahlı saldırı

Olayla ilgili konuşan esnaf Kasım Gültekin, “15 dakika önce beni aradı, ‘camlar buhar tutuyor’ dedi. Hatta beni görüntülü aradı, bende hastanede olduğumu söyleyip görüntülü konuşmayı kapattım. Sonra camcıyı arayıp ‘Doğan Bey’in camları buhar oluyor onlara gel macun çek’ dedim. Camcıyı aradıktan 10 dakika sonra tekrar kendisini aradım eşi telefonu aldı. ‘Doğan’ın ayaklarına sıktılar’ dedi.” ifadelerini kullandı.