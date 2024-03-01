Beylikdüzü’nde esnafa silahlı saldırı
İstanbul Beylikdüzü’nde bir esnaf silahlı saldırya uğradı. Doğan Kahyaoğlu isimli esnafa, işlettiği butiğin camlarını sildiği sırada bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. Şüpheli, olay yerinden kaçarken bacağından yaralanan Kahyaoğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Beylikdüzü’nde butik işleten bir esnaf, silahlı saldırıya uğradı.
Olay, dün saat 10.40 sıralarında Gürpınar Mahallesi’nde bulunan bir butiğin önünde meydana geldi. Doğan Kahyaoğlu, 2 ay önce bir butiğin işletmesini aldı. Dün sabah saatlerinde de eşiyle birlikte butiği açtıktan sonra dışarı çıkararak camları silmeye başladı.