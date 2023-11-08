Beylikdüzü’nde öğretmen, öğrencisini kitapla dövdü

İstanbul Beylikdüzü’nde bir öğrenci, sınıfta gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmen tarafından kitapla dövüldü. Öğrenci, dayak esnasında “hocam” diye bağırırken, öğretmenin ise “Hocam dedikçe vuracağım.” demesi dikkat çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, öğrencinin yakınları okula gelip öğretmeni döverken, öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Beylikdüzü’nde öğretmen, öğrencisini kitapla dövdü - 1

İstanbul Beylikdüzü’ndeki Birlik Sanayi Sitesi Mesleki Eğitim Lisesi’nde bir öğrenci, sınıfta gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmen tarafından dövüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Beylikdüzü’nde öğretmen, öğrencisini kitapla dövdü - 2

Olay bu sabah yaşandı. İddiaya göre; 9’uncu sınıfta öğrenim gören Y.E., gürültü yaptığı gerekçesiyle edebiyat öğretmeni Mehmet E. B. tarafından uyarıldı.

Beylikdüzü’nde öğretmen, öğrencisini kitapla dövdü - 3

Uyarı sonrasında öğrenci ile öğretmen arasında tartışma yaşandı.

Öğrenci, tartışmanın ardından sırasına oturdu.

Bu esnada öğretmen Mehmet E.B., Y.E.’nin yanına giderek kitapla kafasına vurmaya başladı.

Beylikdüzü’nde öğretmen, öğrencisini kitapla dövdü - 4

Öğrenci, “hocam” diyerek durmasını istediği sırada, öğretmen “Hocam dedikçe vuracağım.” diyerek kitapla vurmaya devam etti.

Beylikdüzü’nde öğretmen, öğrencisini kitapla dövdü - 5

Olay, sınıftaki diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Beylikdüzü’nde öğretmen, öğrencisini kitapla dövdü - 6

ÖĞRENCİ YAKINLARI DA ÖĞRETMENİ DÖVDÜ

Olayın sosyal medyaya yansıması üzerine öğrenci Y.E.’nin yakınları okula giderek öğretmen Mehmet E.B.’yi dövdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edilirken, Mehmet E.B. hastaneye götürüldü.
Beylikdüzü’nde öğretmen, öğrencisini kitapla dövdü - 7

ÖĞRETMENE SORUŞTURMA

Öte yandan, öğretmen hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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