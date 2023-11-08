Beylikdüzü’nde öğretmen, öğrencisini kitapla dövdü
İstanbul Beylikdüzü’nde bir öğrenci, sınıfta gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmen tarafından kitapla dövüldü. Öğrenci, dayak esnasında “hocam” diye bağırırken, öğretmenin ise “Hocam dedikçe vuracağım.” demesi dikkat çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, öğrencinin yakınları okula gelip öğretmeni döverken, öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul Beylikdüzü’ndeki Birlik Sanayi Sitesi Mesleki Eğitim Lisesi’nde bir öğrenci, sınıfta gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmen tarafından dövüldü.