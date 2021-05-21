Beyoğlu’nda dev asayiş uygulaması: İlçede giriş çıkışlar tutuldu

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Güven Timleri Büro Amirliği ve Motorize Ekipler Amirliği ekiplerince dün akşam saatlerinde ilçe genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Bölgenin giriş çıkışları polis tarafından kapatılarak kontrol noktaları oluşturuldu.

Ekiplerce oluşturulan denetim noktalarında, şüpheli görülen araçlar durduruldu. Durdurulan araçların içi didik didik aranırken, yolcu ve sürücülerin de üst aramaları ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.