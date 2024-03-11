Beyoğlu’ndaki kalemli cinayette ilk duruşma: Anlık öfkeme denk geldi
İstanbul Beyoğlu’nda çıkan kavgada kalemle alnından yaralanıp, 1 hafta sonra yaşamını yitiren Engin Yalçın’ın ölümüne ilişkin ilk dava görüldü. 18 yıl hapis istemiyle yargılanan Derviş Karadağ, davada kalemi saplayıp saplamadığını hatırlamadığını söyledi. Karadağ, “Anlık öfkeme denk geldi.” dedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
İstanbul’daki kalemli cinayet olayında ilk dava görüldü.İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Derviş Karadağ getirildi. Ölen Engin Yalçın’ın yakınları da duruşmaya katıldı.