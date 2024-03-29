Beyoğlu’ndaki mobbing cinayetinde saldırganın ifadesi ortaya çıktı: “Beni ‘Küçük Emrah’ diyerek aşağılıyordu”

“OĞLU BENİ AŞAĞILADI”

Mustafa S’nin emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı.

Salih Aka’nın oğlu Fırat Aka’nın 5 yıl önce Fulya’da bir marketi olduğunu anlatan zanlı, “Fırat bana, ‘sefil Bilo', ‘küçük Emrah’ diye aşağılamalarda bulunuyordu. Babası da zaman zaman beni ezikliyordu. Fırat beni bazen kuaföre götürüyordu. Kuafördekilere ‘Şunu kırpsınlar da insana dönsün’ diyerek bana hakaret ediyordu.” ifadelerini kullandı.