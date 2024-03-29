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Beyoğlu’ndaki mobbing cinayetinde saldırganın ifadesi ortaya çıktı: “Beni ‘Küçük Emrah’ diyerek aşağılıyordu”

İstanbul Beyoğlu’nda işlenen mobbing cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı. “Amacım oğlunu öldürmekti, onu bulamayınca babasını öldürdüm.” diyen Mustafa S., eski patronunun kendisini sürekli olarak aşağıladığını, “Sefil Bilo, küçük Emrah” gibi lakaplar takıldığını, cinayeti de bu yüzden işlediğini söyledi.

Beyoğlu’ndaki mobbing cinayetinde saldırganın ifadesi ortaya çıktı: “Beni ‘Küçük Emrah’ diyerek aşağılıyordu” - 1

Beyoğlu’nda semt pazarında işlenen mobbing cinayetinde zanlının ifadesine ulaşıldı.

Olay geçen pazar günü Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’nde yaşandı.

Pazarcı Salih Aka, bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Beyoğlu’ndaki mobbing cinayetinde saldırganın ifadesi ortaya çıktı: “Beni ‘Küçük Emrah’ diyerek aşağılıyordu” - 2

Saldırganın Mustafa S. olduğunu belirleyen polis, zanlıyı çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı.

Beyoğlu’ndaki mobbing cinayetinde saldırganın ifadesi ortaya çıktı: “Beni ‘Küçük Emrah’ diyerek aşağılıyordu” - 3

Mustafa S’nin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabancalar ve fişekler ele geçirildi.

Beyoğlu’ndaki mobbing cinayetinde saldırganın ifadesi ortaya çıktı: “Beni ‘Küçük Emrah’ diyerek aşağılıyordu” - 4

“OĞLU BENİ AŞAĞILADI”

Mustafa S’nin emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı.

Salih Aka’nın oğlu Fırat Aka’nın 5 yıl önce Fulya’da bir marketi olduğunu anlatan zanlı, “Fırat bana, ‘sefil Bilo', ‘küçük Emrah’ diye aşağılamalarda bulunuyordu. Babası da zaman zaman beni ezikliyordu. Fırat beni bazen kuaföre götürüyordu. Kuafördekilere ‘Şunu kırpsınlar da insana dönsün’ diyerek bana hakaret ediyordu.” ifadelerini kullandı.
Beyoğlu’ndaki mobbing cinayetinde saldırganın ifadesi ortaya çıktı: “Beni ‘Küçük Emrah’ diyerek aşağılıyordu” - 5

Olay günü amacının Fırat Aka’yı öldürmek olduğunu anlatan Mustafa S., “Tezgah açtıkları yere geldim baktım ancak Fırat'ı göremedim. Birkaç kez tur attım, Fırat'ı yine göremeyince babası Salih Aka'ya 4-5 el ateş açtım. Sonrada kaçtım, kaçarken kıyafetlerimi bir çöp konteynırına attım.” dedi.

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