Beyoğlu’ndaki mobbing cinayetinde saldırganın ifadesi ortaya çıktı: “Beni ‘Küçük Emrah’ diyerek aşağılıyordu”
İstanbul Beyoğlu’nda işlenen mobbing cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı. “Amacım oğlunu öldürmekti, onu bulamayınca babasını öldürdüm.” diyen Mustafa S., eski patronunun kendisini sürekli olarak aşağıladığını, “Sefil Bilo, küçük Emrah” gibi lakaplar takıldığını, cinayeti de bu yüzden işlediğini söyledi.
Beyoğlu’nda semt pazarında işlenen mobbing cinayetinde zanlının ifadesine ulaşıldı.
Olay geçen pazar günü Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’nde yaşandı.Pazarcı Salih Aka, bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.