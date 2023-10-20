Beyzanur, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşayan Beyzanur Kara, erkek arkadaşı Ege Rüştü A. tarafından öldürüldü. Kara, bugün son yolculuğuna uğurlanırken, Ege Rüştü K. ise gözaltında.

Beyzanur, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - 1

Ankara’da 22 yaşındaki Beyazanur Kara, erkek arkadaşı Ege Rüştü A. tarafından öldürüldü.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Atapark Mahallesi 1304'üncü Sokak’ta meydana geldi.

Ege Rüştü A., 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Beyzanur Kaya ile evde bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ege Rüştü A., evdeki tabancayla Kaya’ya ateş etti.

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Beyzanur, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - 2

Komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Beyzanur Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Akoğlu ise polis tarafından gözaltına alındı.
Beyzanur, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - 3

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Beyzanur Kaya’nın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaya için bugün öğle vakti Bayındır Köyü Camisi’nde cenaze namazı kılındı.
Beyzanur, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - 4

Cenazeye, Kaya’nın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Kaya’nın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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