Beyzanur, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşayan Beyzanur Kara, erkek arkadaşı Ege Rüştü A. tarafından öldürüldü. Kara, bugün son yolculuğuna uğurlanırken, Ege Rüştü K. ise gözaltında.
Ankara’da 22 yaşındaki Beyazanur Kara, erkek arkadaşı Ege Rüştü A. tarafından öldürüldü.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Atapark Mahallesi 1304'üncü Sokak’ta meydana geldi.
Ege Rüştü A., 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Beyzanur Kaya ile evde bilinmeyen bir nedenle tartıştı.Tartışmanın büyümesi üzerine Ege Rüştü A., evdeki tabancayla Kaya’ya ateş etti.