Beyzanur, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Ankara’da 22 yaşındaki Beyazanur Kara, erkek arkadaşı Ege Rüştü A. tarafından öldürüldü.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Atapark Mahallesi 1304'üncü Sokak’ta meydana geldi.

Ege Rüştü A., 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Beyzanur Kaya ile evde bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ege Rüştü A., evdeki tabancayla Kaya’ya ateş etti.