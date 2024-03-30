Bilecik Belediye başkan adayları kimlerdir? Bilecik Belediyesi hangi partide? Bilecik Belediye başkanı kimdir?
Bilecik Belediyesi hangi partide? Bilecik Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Bilecik Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bilecik Belediyesini hangi parti kazandı ve Bilecik Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bilecik yerel seçim sonuçları..
BİLECİK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bilecik Belediyesini 16.464 alınan oy ve %50.64
oy oranı ile CHP adayı Semih Şahin kazanmıştır.
Bilecik Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
- CHP 2
- AK Parti 2
- MHP 2
- MÜNÜR ŞAHİN 1
- ZEKİYE TEKİN 1