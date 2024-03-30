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Bilecik Belediye başkan adayları kimlerdir? Bilecik Belediyesi hangi partide? Bilecik Belediye başkanı kimdir?

Bilecik Belediyesi hangi partide? Bilecik Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Bilecik Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bilecik Belediyesini hangi parti kazandı ve Bilecik Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bilecik yerel seçim sonuçları..

Bilecik Belediye başkan adayları kimlerdir? Bilecik Belediyesi hangi partide? Bilecik Belediye başkanı kimdir? - 1

BİLECİK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bilecik Belediyesini 16.464 alınan oy ve  %50.64
oy oranı ile CHP adayı Semih Şahin kazanmıştır.

Bilecik Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • CHP 2
  • AK Parti 2
  • MHP 2
  • MÜNÜR ŞAHİN 1
  • ZEKİYE TEKİN 1

TÜRKİYE HABERLERİ

Bilecik Belediye başkan adayları kimlerdir? Bilecik Belediyesi hangi partide? Bilecik Belediye başkanı kimdir? - 2

BİLECİK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Bilecik Belediyesi Başkanı Mustafa Sadık Kaya  Kimdir?

Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddiaları nedeniyle başkanlık görevinden uzaklaştırılan Semih Şahin'in istifasının ardından yapılan oylamada Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Sadık Kaya belediye başkanlığına getirildi. Kaya, 3 defa başkanlık divanına başkanlık etmişti.
Bilecik Belediye başkan adayları kimlerdir? Bilecik Belediyesi hangi partide? Bilecik Belediye başkanı kimdir? - 3

BİLECİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Bilecik Belediye başkan adayları kimlerdir? Bilecik Belediyesi hangi partide? Bilecik Belediye başkanı kimdir? - 4

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