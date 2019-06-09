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Bilecik'te orman yangını

DHA

Bilecik'te, Osmaneli yolundaki ormanlıkta çıkan yangın, rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdü. Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri, alevlere 7 arasöz ve 3 helikopterle müdahale ederek, söndürme çalışması başlattı.

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    Osmaneli ilçesi yolu üzerindeki karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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    Dumanları görenlerin ihbarıyla Bilecik Orman İşletme İl Müdürlüğü'ne bağlı 7 arasöz ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün 3 helikopteri ile ekipler, bölgeye geldi.
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    Söndürme çalışmalarına, Vezirhan ve Bayırköy beldelerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de çok sayıda belediye itfaiye ekibi gelerek, destek verdi.
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    Şiddetli rüzgar nedeniyle yangının kısa sürede büyüdüğü, ekiplerin hem karadan hem havadan yangını kontrol altına almaya çalıştığı belirtildi.
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    Öte yandan ormanlık alana yakın olan kağıt fabrikasında da itfaiye ekiplerince yangının yayılma ihtimaline karşı güvenlik önlemi alındı.
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