Bilirkişi raporunda ortaya çıktı: Madende 700 lira için ölüm
Zonguldak'ta maden ocağında maden işçisi Soner Korkut'un elektrik akımına kapılıp ölümüyle ilgili bilirkişi raporunda, elektrik panolarında kaçak akım rölesi ve topraklama olmadığı ortaya çıktı. İncelemelerde kaçak akım rölesinin ölümü önleyebileceği belirtilirken rölenin yaşam sigortası olduğu vurgulandı. İnsan ile elektrik temasını önleyen röle, 700 liraya satılıyor.
Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak'taki Dilaver Enerji'ye ait maden ocağında işçi ölümü gerçekleşti.