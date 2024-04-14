BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? BİLSEM ön değerlendirme sonucu tarihi

BİLSEM ön değerlendirme sınavları 10 Şubat'ta başlamıştı. Uygulama sürecinin son gününde gözler sonuç tarihine çevrildi. BİLSEM uygulama takvimine göre, sonuçlar nisan ayında ilan edilecek. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte BİLSEM ön değerlendirme sonucu tarihi...

BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? BİLSEM ön değerlendirme sonucu tarihi - 1

BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçların için öğrencilerin ve velilerin bekleyişi sürüyor. Bilim ve Sanat Merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları bugün (14 Nisan 2024) tarihi itibariyle sona erecek. 2

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BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? BİLSEM ön değerlendirme sonucu tarihi - 2

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ TARİHİ

2024 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ (BİLSEM) takvimine göre, bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrenciler 18 Nisan 2024 tarihinde ilan edilecek.

BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? BİLSEM ön değerlendirme sonucu tarihi - 3

BİREYSEL DEĞERLENDİRMELERİN BAŞLANGIÇ TARİHİ

Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı yapılacak şekilde planlanarak 26 Mayıs'ta başlayacak.

BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? BİLSEM ön değerlendirme sonucu tarihi - 4

Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, 2024 - 2025  eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacak. Bireysel değerlendirme sonuçları 31 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek.

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