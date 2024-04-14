BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? BİLSEM ön değerlendirme sonucu tarihi
BİLSEM ön değerlendirme sınavları 10 Şubat'ta başlamıştı. Uygulama sürecinin son gününde gözler sonuç tarihine çevrildi. BİLSEM uygulama takvimine göre, sonuçlar nisan ayında ilan edilecek. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte BİLSEM ön değerlendirme sonucu tarihi...
BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçların için öğrencilerin ve velilerin bekleyişi sürüyor. Bilim ve Sanat Merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları bugün (14 Nisan 2024) tarihi itibariyle sona erecek. 2