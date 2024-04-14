BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? BİLSEM ön değerlendirme sonucu tarihi

BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçların için öğrencilerin ve velilerin bekleyişi sürüyor. Bilim ve Sanat Merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları bugün (14 Nisan 2024) tarihi itibariyle sona erecek. 2