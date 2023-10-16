“Bin Pınarlı İda”da durum kritik | Bayramiç Barajı tarımsal sulamaya kapatılıyor
Çanakkale’de çok sayıda su kaynağını içerisinde barındırdığı için “Bin Pınarlı İda” olarak geçen Kazdağları’ndan beslenen Bayramiç Barajı’nda doluluk yüzde 8,5’e geriledi. Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, barajdaki durumun kritik olduğunu söyledi. Barajın önümüzdeki hafta tarımsal sulamaya kapatılacağını söyleyen Şen, su seviyesinin düşük olması nedeniyle arıtma da olmadığı için kentteki içme suyunda balçık ve balık kokusu olduğunu söyledi.
Türkiye’de son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle barajların doluluk oranları düştü.
Mitolojide “Bin Pınarlı İda” olarak geçen Kazdağları’ndan beslenen 96,5 milyon metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı’nın doluluk oranı yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 8,5’lere kadar geriledi.