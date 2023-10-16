“Bin Pınarlı İda”da durum kritik | Bayramiç Barajı tarımsal sulamaya kapatılıyor

Şen “Bu kritik seviye demek. Yaşanan kuraklık nedeniyle barajımız bu yıl en yüksek yüzde 86 civarında kaldı. Buna istinaden ekimin fazla olması ve Bayramiç Barajı'nın sulama alanının çok geniş olmasından dolayı suyun yetersiz kalacağını daha önceden tespit ettik. Bununla ilgili Sulama Birliği'nden talepte bulunmuştuk. Sulama Birliği'nin çalışanları ve yöneticileri bizim talebimizi yerinde buldular ve sulamaya müdahale edildi.” ifadelerini kullandı.