“Bin Pınarlı İda”da durum kritik | Bayramiç Barajı tarımsal sulamaya kapatılıyor

Çanakkale’de çok sayıda su kaynağını içerisinde barındırdığı için “Bin Pınarlı İda” olarak geçen Kazdağları’ndan beslenen Bayramiç Barajı’nda doluluk yüzde 8,5’e geriledi. Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, barajdaki durumun kritik olduğunu söyledi. Barajın önümüzdeki hafta tarımsal sulamaya kapatılacağını söyleyen Şen, su seviyesinin düşük olması nedeniyle arıtma da olmadığı için kentteki içme suyunda balçık ve balık kokusu olduğunu söyledi.

“Bin Pınarlı İda”da durum kritik | Bayramiç Barajı tarımsal sulamaya kapatılıyor - 1

Türkiye’de son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle barajların doluluk oranları düştü.

Mitolojide “Bin Pınarlı İda” olarak geçen Kazdağları’ndan beslenen 96,5 milyon metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı’nın doluluk oranı yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 8,5’lere kadar geriledi.

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“Bin Pınarlı İda”da durum kritik | Bayramiç Barajı tarımsal sulamaya kapatılıyor - 2

Barajdaki su seviyesinin düşmesi sonucu arıtma tesisi de olmadığı için suda balık ve balçık kokusu olduğunu dile getiren Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, barajın bir hafta içerisinde tarımsal sulamaya kapatılacağını belirtti.

“Bin Pınarlı İda”da durum kritik | Bayramiç Barajı tarımsal sulamaya kapatılıyor - 3

Şen “Bu kritik seviye demek. Yaşanan kuraklık nedeniyle barajımız bu yıl en yüksek yüzde 86 civarında kaldı. Buna istinaden ekimin fazla olması ve Bayramiç Barajı'nın sulama alanının çok geniş olmasından dolayı suyun yetersiz kalacağını daha önceden tespit ettik. Bununla ilgili Sulama Birliği'nden talepte bulunmuştuk. Sulama Birliği'nin çalışanları ve yöneticileri bizim talebimizi yerinde buldular ve sulamaya müdahale edildi.” ifadelerini kullandı.

“Bin Pınarlı İda”da durum kritik | Bayramiç Barajı tarımsal sulamaya kapatılıyor - 4

Normal şartlarda haftada 2 gün olan sulama yasağını, kuraklık nedeniyle 4 güne kadar çıkardıklarını anlatan Şen, “Önümüzdeki dönemlerde güz yağmurlarının yağmasıyla sulama sezonunu kapatmış olacağız. Ancak şu anda barajın su seviyesi çok düşük. Bayramiç Barajı sadece sulama barajı değil. Bayramiç merkezin içme suyunu da karşılıyor. Çok düşük su seviyesi olduğu zaman sularımız balık ve balçık kokuyor.” diye konuştu.

“Bin Pınarlı İda”da durum kritik | Bayramiç Barajı tarımsal sulamaya kapatılıyor - 5

Önümüzdeki sezon, sulama probleminin göz önüne alınarak ekim planı yapılması gerektiğine dikkat çeken Şen, “Bütün üreticilerimizin de bu planlamaya uyması gerekiyor. Kaçak ekimlere izin verilmemeli. Bayramiç halkının bu içme suyundan en üstün şekilde faydalanması için sulama sezonunu yüzde 15 seviyelerinde bitirmemiz lazım.” ifadelerini kullandı.

“Bin Pınarlı İda”da durum kritik | Bayramiç Barajı tarımsal sulamaya kapatılıyor - 6

Hafta içi Bayramiç Barajı'nı tarımsal sulamaya kapatmak zorunda kalacaklarını söyleyen Şen, şöyle devam etti:

“Barajda canlı yaşamını korumak, Bayramiç merkezin içme suyunu karşılamak anlamında yapılması gereken bir adımdır. Bu baraj sadece sulamada kullanılmıyor. İçme suyunda ve temizlik içinde kullanılıyor. Şu anda kritik seviyede olduğumuz için önümüzdeki hafta içerisinde barajımızı tarımsal sulamaya kapatmak zorundayız. Arıtma tesisi olmadığı için su seviyesi düşünce çeşmelerden akan sular balık ve balçık kokuyor. En kısa sürede ilçemizi arıtma tesisiyle kavuşturmayı planlıyoruz.”
“Bin Pınarlı İda”da durum kritik | Bayramiç Barajı tarımsal sulamaya kapatılıyor - 7
“Bin Pınarlı İda”da durum kritik | Bayramiç Barajı tarımsal sulamaya kapatılıyor - 8
“Bin Pınarlı İda”da durum kritik | Bayramiç Barajı tarımsal sulamaya kapatılıyor - 9
“Bin Pınarlı İda”da durum kritik | Bayramiç Barajı tarımsal sulamaya kapatılıyor - 10
“Bin Pınarlı İda”da durum kritik | Bayramiç Barajı tarımsal sulamaya kapatılıyor - 11
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