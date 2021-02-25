'Bin Pınarlı' Kaz Dağları, Bayramiç Barajı'nı doldurdu

DHA 25.02.2021 - 10:02
Yeterli yağış almadığı gibi, aralık ayında 1774 metre yüksekliğindeki Kaz Dağları'na kar düşmeyince Bayramiç Barajı neredeyse kuruma noktasına geldi.
96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip baraj, su seviyesinin yaklaşık 12 milyon metreküpe düşmesiyle kuraklık sinyali vermeye başladı.
Adeta kuruyan ve havzasında adacıklar oluşan Bayramiç Barajı, son 2,5 aydaki yağışlar ile yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.
Türkiye'de birçok baraj halen dolmayı beklerken, Bayramiç Barajı'nın dolup taşmasındaki en büyük etken Kaz Dağları oldu.
Zirvesinde hala beyaz örtü bulunan Kaz Dağları, zengin su kaynaklarıyla ilkbahar aylarında da barajı beslemeye devam edecek.