'Bin Pınarlı' Kaz Dağları, Bayramiç Barajı'nı doldurdu

Barajı dolduran suyun kaynağının bin pınarlı Kaz Dağları olduğunu ifade eden Pehlivan, "Son dönemde bol ve bereketli yağışlar olmasından dolayı kuraklık olacağını düşünmemekteyiz. Kuraklık olmasa bile suyu daha tasarruflu kullanmak zorundayız. Dünyada biliyorsunuz su krizi var. Bizim barajımız doldu diye, suyu bol bir şekilde kullanmamalıyız. Kontrollü bir şekilde suyumuzu kullanacağız. Bayramiç Barajı'nın bir diğer özelliği de Türkiye’de dolan ilk baraj olmasıdır. Bu da üreticimiz ve halkımız adına sevindiricidir. Diğer barajların da dolması en büyük temennimizdir. Barajımız hem içme suyu olarak hem de tarımsal sulamada kullanılmaktadır. Yaklaşık olarak 164 bin dekar alan sulanmaktadır. Su, buradan Çanakkale merkezindeki Kumkale Ovası'na kadar gitmektedir. Bu yüzden verimli topraklarımızda verimli dikimler yapılacaktır. Kaz Dağları’nın zenginliği ve farkındalığı barajımızı doldurmasından belli oluyor. Aralık ayı başlarında barajımızda su tükenmek üzereydi ancak bin pınarlı Kaz Dağları ile yüzde 100 doluluk oranına ulaştı" dedi.