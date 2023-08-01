Bingöl’de minibüs devrildi: 12 yaralı

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.