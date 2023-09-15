Binlerce balık oksijensiz kalıp öldü

Açıklamada şöyle denildi:

“Söke ilçesindeki tahliye kanalında toplu halde balık ölümlerinin yaşanması haberleri üzerine, ilgili tüm kurumlarımız tarafından gerekli çalışmalar başlatılarak denetime esas numuneler incelenmek üzere yetkili laboratuvarlara gönderilmiştir. Toplu balık ölümleri nedeniyle ilgili yapılan araştırmalar sonucunda; sulama sezonunun bitmesiyle baraj kapaklarının kapanması, artan sıcaklıklar ve kuraklığın etkisiyle ana tahliye kanalında sudaki oksijen miktarının azalması nedenleriyle balık ölümlerinin gerçekleştiği kurum yetkililerince bildirilmiştir. Balık ölümlerinin bu nedenler dışında farklı bir nedenle olup olmadığının belirlenmesi amacıyla su ve ölü balık numuneleri alınarak analize gönderilmiştir. Konu üzerinde hassasiyetle durulmakta ve incelemeler devam etmektedir.”