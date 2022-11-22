Bir ağaçtan 190 bin lira gelir

Mangonun piyasada değerli olduğunu belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rüzgar, “Ürünün piyasada değer kazanması da önemli. Mango tane olarak da satılmakta ve ciddi bir gelir kaynağı. Ağaçlar 3-4 yıl sonra tam verim vermeye başlıyor. Hatta fidanı diktiğiniz yıl bile ürün alabiliyorsunuz. Bir ağaçtan 190 bin TL para kazanabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.