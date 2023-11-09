Bir baraj daha dip seviyeyi gördü | “Su seviyesi uzun zamandır bu kadar düşmüyordu”

Kemer Barajı karşısında bulunan Bozdoğan Akyaka Mahallesi’nin Muhtarı Rasim Uluman da endişeli olduklarını söyledi.

Muhtar Uluman, Bozdoğan, Nazilli, Yenipazar ve Söke Ovası’na kadar bölgenin sulama ihtiyacının bu barajdan karşılandığını ifade ederek, “Bu sene kuraklıktan dolayı böyle oldu. Uzun zamandır su seviyesi bu kadar düşmüyordu bu sene kuraklık su seviyesini baya bir düşürdü.” dedi.