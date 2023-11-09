Bir baraj daha dip seviyeyi gördü | “Su seviyesi uzun zamandır bu kadar düşmüyordu”
Kurak geçen yaz aylarının ardından, ülke genelindeki barajlardan endişe veren görüntüler gelmeye devam ediyor. O barajlardan biri de Aydın’daki Kemer Barajı… Tarımsal sulama öncelikli kullanılan ve içinde tekne gezileri gerçekleştirilen barajdaki doluluk oranı, kurak geçen günlerin ardından dip seviyelere geriledi.
Aydın’da uzun süredir devam eden sıcak ve yağışsız hava barajlardaki su oranlarını da ciddi anlamda etkiledi.