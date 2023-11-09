Bir baraj daha dip seviyeyi gördü | “Su seviyesi uzun zamandır bu kadar düşmüyordu”

Kurak geçen yaz aylarının ardından, ülke genelindeki barajlardan endişe veren görüntüler gelmeye devam ediyor. O barajlardan biri de Aydın’daki Kemer Barajı… Tarımsal sulama öncelikli kullanılan ve içinde tekne gezileri gerçekleştirilen barajdaki doluluk oranı, kurak geçen günlerin ardından dip seviyelere geriledi.

Bir baraj daha dip seviyeyi gördü | “Su seviyesi uzun zamandır bu kadar düşmüyordu” - 1

Aydın’da uzun süredir devam eden sıcak ve yağışsız hava barajlardaki su oranlarını da ciddi anlamda etkiledi.

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Bir baraj daha dip seviyeyi gördü | “Su seviyesi uzun zamandır bu kadar düşmüyordu” - 2

Bozdoğan ilçesindeki Kemer Barajı beklenen yağışların olmaması ile adeta kurumaya yüz tuttu.

Bir baraj daha dip seviyeyi gördü | “Su seviyesi uzun zamandır bu kadar düşmüyordu” - 3

Barajdaki su seviyesinin son halini görenler endişeye kapıldı.

Bir baraj daha dip seviyeyi gördü | “Su seviyesi uzun zamandır bu kadar düşmüyordu” - 4

Aydın’da sulama öncelikli kullanılan ve zaman zaman elektrik üretimi yapılan barajda tekne gezileri de su seviyesinin azalması ile sona ermişti.

Bir baraj daha dip seviyeyi gördü | “Su seviyesi uzun zamandır bu kadar düşmüyordu” - 5

Kemer Barajı karşısında bulunan Bozdoğan Akyaka Mahallesi’nin Muhtarı Rasim Uluman da endişeli olduklarını söyledi.

Muhtar Uluman, Bozdoğan, Nazilli, Yenipazar ve Söke Ovası’na kadar bölgenin sulama ihtiyacının bu barajdan karşılandığını ifade ederek, “Bu sene kuraklıktan dolayı böyle oldu. Uzun zamandır su seviyesi bu kadar düşmüyordu bu sene kuraklık su seviyesini baya bir düşürdü.” dedi.

Bir baraj daha dip seviyeyi gördü | “Su seviyesi uzun zamandır bu kadar düşmüyordu” - 6

Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki günlerde başlayacak yağışların ardından baraj gölündeki su seviyesinin tekrar yükselmesi bekleniyor.

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