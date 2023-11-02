Bir baraj daha kuruyor | Ayvalı Barajı’nda su seviyesi yüzde 10’a düştü

Türkiye genelinde yaşanan kuraklık, Kahramanmaraş’taki önemli su kaynaklarından Ayvalı Barajı’nı da olumsuz etkiliyor. Yüzlerce hektarlık alana sulama hizmeti veren, aynı zamanda şehire içme suyu sağlayan barajda su seviyesi yüzde 10 olarak ölçüldü.

Bir baraj daha kuruyor | Ayvalı Barajı’nda su seviyesi yüzde 10’a düştü - 1

Kahramanmaraş’ta Erkenez Çayı üzerinde bulunan ve bin 680 hektarlık alanın sulama hizmeti veren, aynı zamanda 19 hektometreküp içme suyu sağlayan Ayvalı Barajı, kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bir baraj daha kuruyor | Ayvalı Barajı’nda su seviyesi yüzde 10’a düştü - 2

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) verilerine göre, Dulkadiroğlu ilçesinin sulama ve içme suyu açısından en önemli barajları arasında yer alan Ayvalı Barajı’nda doluluk oranı yaklaşık yüzde 10 olarak ölçüldü.

Bu değer, son yılların en düşük değeri olarak kayıtlara geçti.

Bir baraj daha kuruyor | Ayvalı Barajı’nda su seviyesi yüzde 10’a düştü - 3

Son yıllarda dünya genelinde yağışların düzensiz gerçekleşmesi ve bu durumun tatlı su kaynaklarını etkilerken, kurak geçen kış mevsimi ve yazın etkili olan sıcak hava nedeniyle Ayvalı Barajı’nda su seviyesinin önemli ölçüde düştü.

Bir baraj daha kuruyor | Ayvalı Barajı’nda su seviyesi yüzde 10’a düştü - 4

BARAJ ÇÖLE DÖNDÜ

16 Haziran’da doluluk oranı yaklaşık yüzde 13 seviyesinde olan barajda, metrelerce derinlikte suyla dolu alanlar bugün çöle dönmüş durumda.

Daha önce balık tutulan alanlar tamamen kururken, su olan bölümlerde ise derinliğin oldukça düştüğü görüntülendi.

DAHA FAZLA GÖSTER