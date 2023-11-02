Bir baraj daha kuruyor | Ayvalı Barajı’nda su seviyesi yüzde 10’a düştü
Türkiye genelinde yaşanan kuraklık, Kahramanmaraş’taki önemli su kaynaklarından Ayvalı Barajı’nı da olumsuz etkiliyor. Yüzlerce hektarlık alana sulama hizmeti veren, aynı zamanda şehire içme suyu sağlayan barajda su seviyesi yüzde 10 olarak ölçüldü.
Kahramanmaraş’ta Erkenez Çayı üzerinde bulunan ve bin 680 hektarlık alanın sulama hizmeti veren, aynı zamanda 19 hektometreküp içme suyu sağlayan Ayvalı Barajı, kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.