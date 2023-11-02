Bir baraj daha kuruyor | Ayvalı Barajı’nda su seviyesi yüzde 10’a düştü

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) verilerine göre, Dulkadiroğlu ilçesinin sulama ve içme suyu açısından en önemli barajları arasında yer alan Ayvalı Barajı’nda doluluk oranı yaklaşık yüzde 10 olarak ölçüldü.

Bu değer, son yılların en düşük değeri olarak kayıtlara geçti.