Bir mahallede oylar kayboldu, diğerinde çöpe atıldı: 2 noktada seçim yenilenecek

Muhtar adayları Murat Sarıdaş ile Bülent Çivici’ye bin 614'er, İlyas Adem’e bin 381, İsmet Bulgu’ya bin 186, Alaaddin Şadi’ye 849 ve Cemal Yarız’a 220 oy çıktı.

Muhtar adayları Sarıdaş ile Çivici’nin oylarının eşit çıkmasının ardından İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulunuldu. Kurul, muhtarlık oylarının yeniden sayılmasına karar verdi.

Oyların tekrar sayımı yapıldığı sırada 15 geçersiz oy pusulasının kaybolduğu belirlendi.

Yapılan toplantının ardından muhtarlık seçimlerinin 2 Haziran’da yeninden yapılması kararlaştırıldı.