Bir mahallede oylar kayboldu, diğerinde çöpe atıldı: 2 noktada seçim yenilenecek
Ordu’nun Fatsa ilçesinde 2 adayın eşit oy alması nedeniyle yapılan itirazın ardından yeniden sayım yapıldı. Sayım sırasında geçersiz oy pusulalarının kaybolduğu tespit edildi. Bunun üzerine muhtarlık seçimlerinin yeniden yapılmasına karar verildi. Edirne’de ise muhtarlık pusulalarının çöpe atıldığı belirlendi. Burada da seçimin yenilenmesi kararlaştırıldı.
Türkiye hafta sonu yerel seçim için sandık başına gitti.
Belediye başkanlıkları kadar muhtarlık seçimlerinde de büyük bir yarış yaşandı.Ordu ve Edirne’de iki mahallede pusulalar ortadan kayboldu, seçimlerin yenilenmesi kararlaştırıldı.