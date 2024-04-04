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Bir mahallede oylar kayboldu, diğerinde çöpe atıldı: 2 noktada seçim yenilenecek

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 2 adayın eşit oy alması nedeniyle yapılan itirazın ardından yeniden sayım yapıldı. Sayım sırasında geçersiz oy pusulalarının kaybolduğu tespit edildi. Bunun üzerine muhtarlık seçimlerinin yeniden yapılmasına karar verildi. Edirne’de ise muhtarlık pusulalarının çöpe atıldığı belirlendi. Burada da seçimin yenilenmesi kararlaştırıldı.

Bir mahallede oylar kayboldu, diğerinde çöpe atıldı: 2 noktada seçim yenilenecek - 1

Türkiye hafta sonu yerel seçim için sandık başına gitti.

Belediye başkanlıkları kadar muhtarlık seçimlerinde de büyük bir yarış yaşandı.

Ordu ve Edirne’de iki mahallede pusulalar ortadan kayboldu, seçimlerin yenilenmesi kararlaştırıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bir mahallede oylar kayboldu, diğerinde çöpe atıldı: 2 noktada seçim yenilenecek - 2

Ordu’da geçersiz oy pusulaları kaybol, mahallelinin yeniden sandık başına gitmesine karar verildi.

Fatsa’da 11 bin 63 seçmeni bulunan Evkaf Mahallesi’nde, 31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde 6 aday muhtarlık için yarıştı.

Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandıktaki oyların sayımına geçildi.
Bir mahallede oylar kayboldu, diğerinde çöpe atıldı: 2 noktada seçim yenilenecek - 3

Muhtar adayları Murat Sarıdaş ile Bülent Çivici’ye bin 614'er, İlyas Adem’e bin 381, İsmet Bulgu’ya bin 186, Alaaddin Şadi’ye 849 ve Cemal Yarız’a 220 oy çıktı.

Muhtar adayları Sarıdaş ile Çivici’nin oylarının eşit çıkmasının ardından İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulunuldu. Kurul, muhtarlık oylarının yeniden sayılmasına karar verdi.

Oyların tekrar sayımı yapıldığı sırada 15 geçersiz oy pusulasının kaybolduğu belirlendi.

Yapılan toplantının ardından muhtarlık seçimlerinin 2 Haziran’da yeninden yapılması kararlaştırıldı.
Bir mahallede oylar kayboldu, diğerinde çöpe atıldı: 2 noktada seçim yenilenecek - 4

EDİRNE’DE PUSULALAR ÇÖPE ATILDI, SEÇİM YENİLENECEK

Edirne’de ise seçim günü sayılmayan muhtarlık oylarının çöpe atıldığı belirlendi.

Edirne’nin Umurbey Mahallesi’nde oy kullanacak vatandaşlar için Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 6 sandık kuruldu.

Saat 17.00 itibarıyla oy kullanmanın sona ermesiyle birlikte sandıklar açılarak oy sayımına başlandı.

5 sandıkta oy sayımı tamamlanırken son sandıkta ise kriz yaşandı.
Bir mahallede oylar kayboldu, diğerinde çöpe atıldı: 2 noktada seçim yenilenecek - 5

3153 numaralı sandıktan çıkarılan belediye başkanlığı ve meclis üyelerinin oy pusulaları sayılırken, sayılmak için masanın kenarına bırakılan muhtarlık oy pusulaları temizlik görevlisi tarafından çöpe atıldı.

Sandık görevlileri tarafından tutanak tutulması üzerine soruşturma başlatan İlçe Seçim Kurulu, Umurbey Mahallesi için muhtarlık seçimlerinin 2 Haziran tarihinde yinelenmesi kararı aldı.
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